Antonella Clerici | quella frecciatina tirata durante È Sempre Mezzogiorno passata inosservata

(Di giovedì 25 maggio 2023)nel 2023 ha imparato a lanciare le frecciatine e questa – rispetto alle altre – è stata più sottile e per questo motivo è. Il fatto è accaduto dopo circa mezzora dall’inizio della puntata odierna di È, quando ha interrotto la trasmissione perché ha visto una sua assistente inginocchiata per terra a sistemare il pavimento. “Interrompo la trasmissione. Che stai facendo?“, le ha chiesto. “Si è rotto un pezzo di pavimento e avevo paura che qualcuno cadesse!“, le ha risposto.– tornando in postazione fornelli – ha così continuato: “Noi diciamola verità, fin troppo! Prima o poi infatti ci cacceranno, ma non importa, fa niente“. Una...

Stanno facendo discutere le dimissioni di Lucia Annunziata , arrivate dopo quelle di Fabio Fazio e dopo le nomine dei direttori dei tg Rai. E così anchene parla. Nel suo consueto spazio, È sempre mezzogiorno , il voto di Rai 1 si sbottona lanciando una chiara frecciata. Il destinatario Ancora una volta il governo di Giorgia Meloni .Potrebbe essere stata una freccia in piena regola quella dialla Rai in queste ore di rivoluzione dell'emittente. Prima l'addio di Fabio Fazio alla Rai, poi le dimissioni di Lucia Annunziata . Ora una frecciata, o tale è parsa ai più ..., durante l'ultima puntata di ' È sempre mezzogiorno ' ha insospettito i fan sul suo futuro . La conduttrice presenta da anni programmi di cucina (e non solo) sulle reti Rai , da ' ...

Antonella Clerici, la frase di fuoco: "Ci cacceranno", gelo in studio Liberoquotidiano.it

Potrebbe essere stata una freccia in piena regola quella di Antonella Clerici alla Rai in queste ore di rivoluzione dell'emittente.Antonella Clerici, durante l'ultima puntata di "È sempre mezzogiorno" ha insospettito i fan sul suo futuro. La conduttrice presenta da anni programmi di cucina (e non solo) ...