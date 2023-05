(Di giovedì 25 maggio 2023), ex ministra ed ex presidente della Commissione, in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano ha parlato di diversi temi caldi, partendo proprio dalla recente elezione del ...

Bindi, ex ministra ed ex presidente della Commissione, in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano ha parlato di diversi temi caldi, partendo proprio dalla recente elezione del ...Con il libro 'Il prezzo da pagare', la cui prefazione è stata curata daBindi, già Ministro della Repubblica e presidente della Commissione parlamentare, è stato semifinalista al ...Il comitato per il centenario è presieduto daBindi: 'Don Milani parlava in un Paese che ... Palermo, arrestata la presidedella scuola "Falcone" allo Zen. Cibo e... Era stata insignita ...

Antimafia, Rosy Bindi: “Colosimo Spero dica la verità su Ciavardini, anche se…” Globalist.it

Trama: Un tragico gioco delle parti coinvolge Claudia Mares e Rosy Abate. Grazie ad una misteriosa collaborazione, la padrina di Palermo e' stata scagionata da tutte le accuse, mentre il vice-questore ...Non sta a me dare giudizi sulla nuova presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, eletta con qualche polemica per la presunta vicinanza, denunciata in un servizio di Report, t ...