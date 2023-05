Antimafia | Colosimo | ' Io amica di Ciavardini? Non è vero Non mi aspettavo le polemiche dei familiari delle vittime'

Chiaraè la nuova presidente della Commissione Parlamentare. Un'elezione contestatissima, visto la vicinanza della meloniana con l'ex terrorista nero Luigi Ciavardini, condannato per la ..."Nessun Aventino: ci siamo allontanati dall'Aula al momento del voto su Chiarapresidente della Commissioneperché profondamente colpiti dalla totale insensibilità e arroganza di ...... partendo proprio dalla recente elezione del nuovo presidente della Commissione, la meloniana di ferro Chiara. "Spero che dica la verità, quando dichiara di non essere amica di ...

Colosimo all'Antimafia, Scanzi denigra ancora: "Poca stima..." Il Tempo

Antimafia, Verini (Pd): "Nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci, la destra ha dato uno schiaffo a familiari e associazioni di vittime di mafie e terrorismo che avevano chiesto che Colosim ...Abbassare i toni..” suggerisce un giovane amico. Come essere sgarbato con persona tanto educata e gentile Non solo abbassare i toni, ma anche strisciare lungo i muri, non farsi vedere, non andare a ...