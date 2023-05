Annunziata | ' Lascio la Rai | non condivido nulla di questo governo'

(Di giovedì 25 maggio 2023) " Vi scrivo per comunicare le mie dimissioni. Dimissioni irrevocabili ". È la prima riga della lettera con la quale la conduttrice Lucia, storico volto della Rai , ha comunicato ai vertici ...

È la prima riga della lettera con la quale la conduttrice Lucia, storico volto della Rai , ha comunicato ai vertici la sua decisione di lasciare l'azienda. "Arrivo a questa scelta senza ...Leggi anche Rai, Luciasi dimette. Ecco le motivazioni Rai, impazza il toto - nomi. Alessandro Cattelan in corsa per prendere il posto di Fabio Fazio Renzi e l'addio di Fazio: 'Non è un ...'E comunque - riprende -, fiera militante della sinistra, ricorderà quello che disse Togliatti quando Elio Vittorini, importante intellettuale, lasciò il Pci. L'allora leader dei comunisti ...

Lucia Annunziata lascia la Rai RaiNews

“Vi scrivo per comunicare le mie dimissioni. Dimissioni irrevocabili”. È la prima riga della lettera con la quale la conduttrice Lucia Annunziata, storico volto della Rai, ha comunicato ai vertici la ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...