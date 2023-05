Annunziata lascia la Rai | “Dimissioni irrevocabili”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 25 maggio 2023) "Non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai.Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono dunque le condizioni per una collaborazione". Lo scrive Luciain una lettera inviata ai nuovi vertici di viale Mazzini, argomentando la decisione di presentare "" dalla Rai di cui è stata conduttrice e presidente."Arrivo a questa scelta - afferma la conduttrice su Rai3 di Mezz'ora in Più che nei nuovi palinsesti era previsto essere confermata anche la prossima stagione- senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni". "D'altre parte non ...