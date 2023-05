Annunziata | Fazio e Vianello | ecco come la destra smantella Raitre La tentazione di una rete “All news” per cancellare “il fortino della sinistra”

Non si può non vedere che senza, la Rai è più povera. Lottizzare e occupare: così fan tutti, così avete fatto anche voi quando avete potuto. Intanto Meloni assume l'atteggiamento ...Italialascia la nuova Rai, Schlein boccia Orfeo e Ammirati Lisa Di Giuseppe Entrambi ... appena rientrato dalla sua corrispondenza da New York, l'altro da Fabioche aveva appena ...Ma è sicuro che aconvenga essere rivali della Rai dal di fuori invece che martiri all'interno. Perché lì dentro, in una Rai ridotta a sopportarli, sarebbero condannati a logorarsi ...

Fazio e Annunziata fuori dalla Rai, Antonella Clerici: Diciamo sempre la verità, ci cacceranno Fanpage.it

Il deputato Pd: «Annunziata candidata con il Pd Magari. Ma il tema che ha posto è chiaro: oggi i professionisti che hanno una cultura di centrosinistra rischiano l’epurazione O di dover fare una tra ...Il dilemma di strappare o di convivere litigando. Ai due fuorusciti conviene essere rivali della Rai dall’esterno anziché martiri all’interno, logorati fra negoziati e ricatti per scrivere scalette e ...