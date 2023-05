Annunziata e Fazio | Schlein si batte il petto da Formigli Figuraccia | cosa scorda

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ellysiildaa Piazza Pulita per le partenze dalla Rai di Fabioe Lucia. La segretaria del Pd, ospite in collegamento del talk show di La7, ha immediatamente attaccato il governo: "Perdiamo due grandi professionisti del servizio pubblico. Questo governo ha fatto scelte che non rispettano le donne. Non c'è una donna tra i direttori e questo francamente è inaccettabile". Insomma laforse rosica perché una certa parte della Rai che le stendeva il tappeto rosso in tv dovrà farlo altrove. Ma non finisce qui, la segretaria del Pd è un fiume in piena e attacca a testa bassa: "Io sono preoccupata per il metodo che usa il governo. Un metodo di spallate per piazzare i proprio uomini nei posti di potere". Ancora una volta lo ...

Intanto, dopo Fabiolascia anche Lucia: al suo posto potrebbero arrivare Antonio Di Bella o Monica Maggioni. Mentre la Rai sovranista decolla " pur perdendo pezzi di pregio, come ...... un'altra emittente, come FabioO una candidatura in Europa su possibile proposta della segretaria pd Elly Schlein, che da, a 'Mezz'ora in più', si era recata con le occhiaie alle ...Mezz'ora in più, ascolti ben al di sotto della concorrenza.via In Rai non si strapperanno i capelli... Dopo Fabio, un altro 'colosso' lascia viale Mazzini. Con un comunicato improvviso, Lucia, giornalista e conduttrice di ' Mezz'...

Annunziata, Fazio e Vianello: ecco come la destra smantella Raitre. La tentazione di una rete “All news” per … La Stampa

Quindi, oggi...: l'addio della giornalista alla Rai, il video dei vigili urbani di Milano e il Tar del Trentino sull'orso ...La giornalista si dimette. “Non condivido nulla dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai". Un’altra emittente, come Fab ...