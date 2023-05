Anica Panfile trovata morta nel fiume L' autopsia | È stata uccisa

- non è morta annegata. E l'ipotesi del suicidio pare definitivamente tramontata. Gli esiti dell'autopsia sul corpo della 31enne romena, ritrovata cadavere in un'ansa del Piave a Spresiano domenica ...'Non si è buttata' ribadisce una familiare affacciandosi alla porta di un appartamento Ater di via Ronchese, nel quartiere di Santa Bona, doveabitava insieme ai quattro figli e alla ...La donna 31enne è stata rinvenuta cadavere da un pescatore domenica scorsa a Spresiano. I parenti: 'Mai creduto al suicidio'. Cosa è emerso ...

È un giallo a tinte fosche quello della morte di Anica Panfile, la 31enne romena scomparsa da Treviso giovedì 18 maggio e ritrovata senza vita in un'insenatura del fiume Piave, a Spresiano, domenica ...SPRESIANO - Anica Panfile non è morta annegata. E l’ipotesi del suicidio pare definitivamente tramontata. Gli esiti dell’autopsia sul corpo della 31enne romena, ritrovata ...