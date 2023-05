Andrea Loreni | un funambolo a Milano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Arrivo e lo vedo: il cavo è già lì, a 140 metri di altezza, una riga che unisce il grattacielo fluorescente dell’UniCredit Tower agli ultimi rami del Bosco verticale. Il cielo è libero, come si prevede per venerdì 26 maggio alle ore 20.00, quando nel sole basso dell’aperitivo meneghinoci camminerà dentro. Lo penso, mi emoziono, attraverso la geometria verde del parco BAM Biblioteca degli Alberi e vado a incontrarlo. Tutto succede nel ‘BAM Circus. Il Festival delle Meraviglie al Parco’: questa la seconda edizione, dal 26 al 28 maggio. Quello che vedrete, vivrete, inseguirete col naso all’insù lo dovete alla Fondazione Riccardo Catella. E per fare un nome su tutti, a Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM. Potete assaggiarne qui il robusto programma, dove si alternerà ogni forma di teatro a cielo aperto. Giusto un ...

