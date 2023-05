(Di giovedì 25 maggio 2023) Nel 2022, ben il 32% del fatturato complessivopiccole aziende italiane è stato generato all'. Eppure, per molte PMI riuscire a vendere a clienti stranieri è ancora un sogno difficile da realizzare, perché si prospetta un salto nel buio dai costi e dai risultati poco chiari. Ma se in passato per raccoglieresui Paesi esteri erano necessarie ricerche di mercato locali lunghe e costose, spesso tramite interviste e sondaggi, oggi grazie aionline è possibile comprendere la situazione a migliaia di chilometri di distanza! Infatti è possibile come primo passo capire in quali Paesi sia meglio, studiando i volumi del mercato locale di import/export, ad esempio attraverso siti come www.oec.world, quindi il trend di crescita e le potenziali barriere all'ingresso o vincoli ...

Andare all’estero: i dati che servono per l’internazionalizzazione delle imprese Liberoquotidiano.it

