Anche il fondo del Qatar verso la Sampdoria | l’indiscrezione dalla Francia | trattativa avanzata con Ferrero

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 maggio 2023) LaSports Investements del presidente Nasser Al-Khelaifi che possiede il Paris Saint-Germain sarebbe a un passo dall’acquisto di una quota di minoranza delladi Massimo. A rivelarlo è il quotidiano sportivo francese L’Equipe che sottolinea come iliota non sarebbe l’unico in quest’avventura. Si unirà, infatti, ad Aser Ventures, proprietaria del Leeds United, il cui azionista, Andrea Radrizzani, vorrebbe prendere la quota di maggioranza del club blucerchiato. Un’iniziativa che il giornale di Parigi racconta potrebbe portare la QSI a investire, a lungo termine, direttamente nel Leeds United. Sullaci sarebbe inoltre un’altra offerta, ma al momentoSports Investments-Aser Ventures sarebbero i favoriti. Tuttavia, il club ...