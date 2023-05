Anaao | ' eliminare sanità da ddl Autonomia o sarà suicidio sociale'

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - ", già in sede di legge quadro, la 'tutela della salute' dalle materie su cui le Regioni possono chiedere maggiori autonomie per evitare il colpo di grazia a quel che resta del Servizio sanitario nazionale". E' quanto chiesto da Pierino Di Silverio, segretario nazionale l'-Assomed, il sindacato dei medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale (Ssn), oggi nell'audizione sul ddl per l'attuazione dell'differenziata, presentato dal ministro Roberto Calderoli e approvato il 2 febbraio 2023 all'unanimità dal Consiglio dei ministri, in Commissione Affari Costituzionali del Senato. "Unoltre e prima che professionale e sanitario. Sottraendo al diritto alla salute una dimensione nazionale si mette in crisi il Ssn e anche un'idea ...

Per Pierino di Silverio, segretario del sindacatoAssomed, ogni opzione di protesta diventa ... bisognaseriamente il tetto di spesa che ancora limita l'assunzione di personale. La ......intende anticipare al 1° novembre la scadenza dell'obbligo vaccinale per i sanitari ele ... Più duro il Segretario NazionaleAssomed, Pierino Di Silverio : "L'epidemia da Covid - 19 non ...Per Pierino di Silverio, segretario del sindacatoAssomed, ogni opzione di protesta diventa ... bisognaseriamente il tetto di spesa che ancora limita l'assunzione di personale. La ...

Autonomia differenziata. Anaao lancia l'allarme in audizione al ... .:Anaao - Assomed:.

Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - "Eliminare, già in sede di legge quadro, la 'tutela della salute' dalle materie su cui le Regioni possono chiedere maggiori autonomie per evitare il colpo di grazia ...Roma, 25 maggio 2023 - Anaao Assomed chiede di eliminare, già in sede di legge quadro, la “tutela della salute” dalle materie su cui le Regioni possono chiedere maggiori autonomie per evitare il colpo ...