Amici | Virginio rivela | “Sono gay Mi sembrava giusto raccontare il mio lato dell’amore”

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 25 maggio 2023)Simonelli, ex concorrente e vincitore didi Maria De Filippi, ha riavvolto il nastro raccontando in una lunga intervista per Vanity Fair i suoi passi endo alcune importanti novità della sua vita. Il cantante ha ammesso di essere omosessuale e in che rapporti si trova ora con Maria De Filippi. Infanzia difficile L'articolo