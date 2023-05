Amici 2023 | Maria de Filippi conferma la data di inizio | nuovi prof in arrivo?

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 25 maggio 2023) C’ già grande attesa per la prossima edizione di, il celebre talent show condotto daDe. La presentatrice si è detta pronta per la ventitreesima stagione. I fan non vedono l’ora di scoprire i talenti che si sfideranno sul palco e di conoscere iessori che accompagneranno i concorrenti nel loro percorso artistico. La combinazione L'articolo proviene da KontroKultura.