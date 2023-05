Amalfi Si Veste di Azzurro per lo Scudetto del Napoli | Che festa! – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 25 maggio 2023)ha festeggiato in grande stile il terzodel. I tifosi si sono uniti in una parata festosa, trasformando la città e il suo famoso Duomo in un mare di. A 20 giorni dalla vittoria matematica delloda parte del, i festeggiamenti continuano a risuonare in tutta la regione della Campania., la gemma brillante della Costieratana, ha festeggiato in maniera spettacolare, con circa cinquecento tifosi che hanno sfilato con bandiere e striscioni attraverso le strade storiche della città.in: Lodelincontra l’Arte e la Storia Il centro storico di, noto per il suo fascino medievale e ...