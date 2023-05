(Di giovedì 25 maggio 2023) Nel campus di Les Roches, in Spagna, si progetta l'evoluzione degli alberghi. Sono andato a scoprirla in anteprima.

Gurman fa sapere che Apple ha discusso cone altre attività nel tentativo di rendere più ... incluso quanto tempo viene trascorso a casa rispetto ade se un determinato giorno include ...... come il pagamento del noleggio auto o del soggiorno in undi almeno una settimana. A volte ... Molte altre volte invece si ha la necessità di guardare. In questo articolo presentiamo le ...Avevano prenotatole loro vacanze, ma alcuni turisti tedeschi hanno disdetto decidendo di passarle invece in ...nota annunciando la conferenza stampa di sabato 27 maggio alle 11 al Grand...