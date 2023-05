Alto Mugello | stato d’emergenza nazionale per 4 comuni La soddisfazione di Giani

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dichiarazione dellodi emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio deidi Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa della città metropolitana di Firenze. Per i primi interventi di soccorso alla popolazione, sono stati stanziati 4.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali

'L'inserimento dei comuni dell'nella dichiarazione di stato di emergenza nazionale è la modalità giusta e legittima per affrontare anche in queste aree le conseguenze provocate dal maltempo'. Lo ha detto il presidente ...Si presenta così l'dopo le frane dovute al maltempo dei giorni scorsi. "A Firenzuola - ha detto il sindaco Giampaolo Buti - sono state censite tra le più grandi e le più piccole circa 70 ...La Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso fino a tutta la giornata di domani, venerdì 26 maggio, il codice giallo per rischio idrogeologico già in corso per l'. Ancora instabilità pomeridiana per oggi, giovedì 25 maggio, con rovesci e temporali sparsi, anche forti, più frequenti sulle zone interne centro - meridionali. Possibilità di forti ...

