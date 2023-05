Nessun problema a lavorare con Honda Sul proprioè onesto nell'ammettere come "non so quello che farò, mentirei se dicessi che oggi già lo so. Mi sento motivato, in forma, fresco e ...Già, ma poi Se la Ferrari del presente è un'incognita, quella delè un mistero '. Il ... ' Lawrence Stroll con l'Aston Martin si è assicurato alcuni dei migliori cervelli, ha motivato, ...... peraltro competitiva ovunque e soprattutto guidata da unscatenatissimo e ben deciso a ... Intanto a tenere banco sono i rumors su Hamilton presuntoferrarista, mentre Russell di certo si ...

Alonso, il futuro con Honda e l'attualità con propositi di vittoria a Monaco Autosprint.it

Aston Martin prepara il week end di Montecarlo consapevole di avere un'occasione per attaccare Red Bull. Alonso parla anche del 2026, del rapporto con Honda e delle scelte sul futuro ...Honda e Aston Martin hanno parlato di Yuki Tsunoda nella conferenza in cui hanno ufficializzato la loro partnership in F1 dal 2026. A oggi, però, si tratta solo di una semplice suggestione. Ecco perch ...