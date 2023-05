Alluvioni | stato di emergenza esteso a Marche e Toscana | quali sono tutti i comuni coinvolti

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dopo aver varato il decretolo scorso 23 maggio, il Consiglio dei Ministri si è nuovamente riunito e, in una riunione lampo durata circa 10 minuti, halodia diversidellee dellache nei giorni scorsistati colpiti dalle. A rientrare nellodiciora idi Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro e Urbino, nelle. L’esecutivo, per queste località, ha stanziato 4 milioni di euro dal Fondo per lenazionali per i primi interventi, mentre altri 4 milioni verranno stanziati per i ...

...in un elicottero dell'Aeronautica militare - delle aree dell'Emilia - Romagna colpite da, ...zone maggiormente danneggiate dall' alluvione e le frane di questi giorni per verificare lo...Durante il Consiglio dei ministri èdeciso di estendere lodi emergenza causata dalledei giorni scorsi ad alcuni comuni ...... con il compito, tra gli altri, di verificare lodi attuazione degli interventi; una ... aggiornare i piani di assetto idrogeologico e gestione delle, essenziali soprattutto a causa del "...

Va a spalare il fango in Emilia Romagna per due giorni, ma al rietro si ritrova senza lavoro. Marco Santacatterina, studente di 24 anni residente a Marano e impiegato come fattorino in una pizzeria,..Sono stati i primi ad essere arrivati e stanno facendo un enorme lavoro per assistere la ... della Protezione civile Fvg impegnati negli aiuti nei territori delle alluvioni in Emilia-Romagna. Fedriga ...