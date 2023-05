Alluvioni e consumo di suolo | perché parlare solo di cambiamenti climatici è fuorviante

(Di giovedì 25 maggio 2023) Longanesi diceva che “gli italiani alla manutenzione preferiscono l’inaugurazione”: nessun aforisma fu mai così azzeccato come per le cosiddette catastrofi naturali. Non fa notizia, secondo i nostri politici, non crea audience o immagine la creazione di sottoservizi adeguati quali fognature, etc, poi pulizia periodica di fiumi, fiumiciattoli, torrenti, tombini, meglio costruire ed inaugurare grandi centri commerciali e divertimentifici. L’Emilia Romagna, che è tra le Regioni più fragili sotto il profilo idrogeologico, è nel contempo la terza regione più cementificata d’Italia. Premettendo poi che lein Piemonte, Lombardia, Veneto e in Emilia Romagna, non sono una novità, chi ha visto almeno una volta la saga dei film di Guareschi su Don Camillo e Peppone ricorderà le sequenze dell’onda di piena del Po e quasi la santa rassegnazione unita alla pronta volontà ...

...seria manutenzione dei fiumi col risultato di milioni di euro di danni per le continue, ...Emilia talmente sbagliate che l'hanno portata ad essere la terza in Italia in quanto adel ......abbia colpito un territorio predisposto al dissesto idrogeologico e con una percentuale di... a vedere interi raccolti persi per siccità e, ad assistere inermi alla normalizzazione di ...Gli anni scorsi è stata la siccità, quest'anno le, quale sarà la prossima emergenza ". ... in una Regione terza in Italia perdi suolo e prima per cementificazione in aree ...

Il sindaco Zattini: "Abbiamo ricevuto centinaia di telefonate, da imprese e persone, anche dall’estero, per l’invio di beni durevoli e di largo consumo, solidarietà che commuove".In Emilia Romagna si costruisce a un ritmo devastante: tra il 2020 e il 2021 è stata la terza Regione italiana per consumo di suolo, con oltre 600 ettari (1 ettaro equivale a 10mila metri quadrati) ce ...