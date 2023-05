Alluvione | von der Leyen | “Vedere disastro mi ha spezzato cuore L' Europa è con voi” LIVE

(Di giovedì 25 maggio 2023) La presidente della Commissione europea, dopo aver sorvolato in elicottero i territori colpiti dall'accompagnata dalla premier e da Bonaccini, sta svolgendo un punto stampa all'aeroporto di Bologna. Nel pomeriggio nuovo Consiglio dei ministri per ulteriori misure sull'emergenza. Intanto bomba d'acqua nell'Avellinese: una vittima

... noi nelle prossime settimane, fatta la stima complessiva dei danni dell'faremo la ... dopo aver sorvolato le aree alluvionate con la presidente della Commissione Ue Ursulader Leyen e il ...... nel punto stampa con la presidente della Commissione Ue Ursulader Leyen al termine del sorvolo dlele zone dell'Emilia - Romagna colpite dall'. 25 maggio 2023in Emilia - Romagna, Giorgia Meloni e UrsulaDer Leyen a Bologna - la diretta Per approfondire: Il reportage " Lidia rimasta senza niente: "Non potrò andare in Polonia al matrimonio di ...

Alluvione,von der Leyen: 'Vedere il disastro mi ha spezzato il cuore, l'Europa è con voi' Agenzia ANSA

Roma, 25 mag. (askanews) – “Voglio ringraziare la presidente von der Leyen che ha voluto venire a rendersi personalmenre conto della situazione che sta affrontando la regione e la nazione intera”.Al termine della ricognizione, Meloni e von der Leyen torneranno all'aeroporto di Bologna e terranno un punto stampa congiunto. La ...