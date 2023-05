Alluvione | von der Leyen | “L' Europa è con voi” Meloni | “Dall' Ue segnali concreti” LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 25 maggio 2023) La presidente della Commissione europea, dopo aver sorvolato in elicottero i territori colpitiaccompagnataa premier e da Bonaccini, ha svolto un punto stampa all'aeroporto di Bologna con la premier Giorgia. Un nuovo Consiglio dei ministri in serata ha esteso lo stato d'emergenza anche ai Comuni più colpiti dal maltempo nelle Marche e in Toscana. Intanto bomba d'acqua ha colpito l'Avellinese: una vittima