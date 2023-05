Alluvione | Von der Leyen con Meloni in E Romagna “Europa è con voi”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 maggio 2023) BOLOGNA (ITALPRESS) – “L’è con voi”. Lo ha assicurato la presidente della Commissione europea, Ursula von der, in occasione della visita in Emilia-duramente colpita dall’, che ha parlato di una “tragedia che ha spezzato il cuore”. Ad accogliere von der, il presidente del Consiglio, Giorgia, che dopo un sorvolo in elicottero sulle aree alluvionate, ha ricordato come nei primi giorni del disastro la presidente della Commissione “da subito abbia mostrato la sua attenzione e solidarietà, come hanno fatto gli altri leader – ha spiegato -, è stato attivato il meccanismo europeo di Protezione Civile e hanno già offerto la loro disponibilità 9 Stati membri. Ci sono già molti segnali concreti di solidarietà dal punto di vista europeo. La presenza di ...