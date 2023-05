Alluvione | Pale e stivali | la ‘divisa’ del volontario

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 maggio 2023) I volontari dopo l’, ecco come funziona la macchina che risolleva la Romagna. Tra giornate passate a spalare o a spostare mobili, tra un ricordo coperto di fango e una catena umana di secchi, ecco come procede la macchina della solidarietà nella Romagna colpita dall’– BOLOGNA – “Non siete qui solo per spalare. Siete qui per dare un messaggio: il mondo continuerà ad andare avanti, l’acqua non ha vinto. Anche solo vedervi girare per il paese darà alle persone molta speranza e vi assicuro che ne hanno un gran bisogno“. Riccardo è uno dei ragazzi che a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, accoglie le volontarie e i volontari che arrivano da ogni parte per dare una mano nei territori emiliano-romagnoli travolti dall’. Si arriva al gazebo, ci si registra, chi non è attrezzato afferra guanti, ...