Alluvione | Meloni | Commissario? Oggi il problema è trovare soldi

Davanti alle polemiche sulla mancata nomina di Stefano Bonaccini a commissario per la ricostruzione postha risposto in modo secco: "Sul tema del commissario sono colpita che sia ...... ha aggiuntoall'osservazione che anche dai presidenti di Regione di centrodestra sia arrivata un'indicazione favorevole alla nomina di Stefano Bonaccini, verso il quale sembra invece pesare ...Il sostegno della Commissione europea può essere molto importante in questa fase dell'in Emilia - Romagna . Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia, in conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all'aeroporto ...

Alluvione, Meloni e von der Leyen in volo sulle zone colpite Agenzia ANSA

AGI - Meloni e von der Leyen sono salite a bordo di un elicottero dell'Aeronautica militare e hanno sorvolato le zone colpite dall'alluvione e dalle frane (Bologna, Conselice, Lavezzola, Ravenna, ...Per far fronte all'alluvione in Emilia-Romagna, "il sostegno dell'Europa può essere molto importante". Lo ha detto Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Bologna con la presidente della Commissione Ue ...