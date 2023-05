Alluvione | Meloni ai giornalisti | “Pensate al commissario quando ci sono ancora i funerali da fare” video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Grazie alla presidente che ha voluto venire in Emila per rendersi conto della situazione che sta affrontando la regione e la nazione intera”. Il premier Giorgiaa Bologna, dopo aver sorvolato le aree alluvionate con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Subito un ringraziamento per l’attenzione dimostrata alla tragedia dell’Emilia Romagna, del resto già sperimentata: “Con lei ero nei primi giorni in Giappione: da subito ha mostrato la sua solidarietà”. Von der Leyen eerano salite insieme a bordo dell’elicottero dell’Aeronautica militare per sorvolare le zone colpite dall’e dalle frane. “iovenuta qui la scorsa domenica la cosa che mi ha colpito di più, oltre alla dimensione della ...