Alluvione | libri antichi congelati per salvarli | Orogel mette a disposizione i propri frigoriferi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 maggio 2023)per tentare di: l’in Emilia Romagna, il fango e l’acqua di quei giorni, non ha risparmiato preziosi testi storicamente importanti. Gli esperti hanno sottolineato come il freddo possa surgelare e ”bloccare” anche i vari funghi che potrebbero attaccare e rovinare i preziosi volumi., emergenza culturale:perUn’emergenza che sta espandendosi anche a livello culturale. Il fango e l’acqua hanno deturpato dei preziosi volumi, dall’importanza storica fondamentale. L’unico rimedio per tentare di non perderli è congelarli, repentinamente. In questi giorni, infatti, vari volontari hanno trasportato i ...