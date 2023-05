Alluvione | l' appello che commuove tutti | In estate venite in Emilia-Romagna

(Di giovedì 25 maggio 2023) Unche ha commosso l'Italia. Dal cuore dell'arrivano le parole di una ragazza che in pochi istanti hanno fatto il giro del web e soprattutto dei social. L'è chiaro: dopo l'devono essere gli italiani per primi a dare una mano alle terre colpite dal disastro. "in vacanza in, non andate altrove e sostenete le attività di questo territorio. Comprate prodotti del posto. Credo che i miei colleghi ecoloro colpiti da questo disastro hanno bisogno della vostra mano. Mangiate nei nostri ristoranti e dormite nei nostri alberghi". Poi l'di questa ragazza, titolare di una fattoria ormai distrutta, si fa più toccante: "Per voi magari non cambia niente, ma ...

..." In questi giorni drammatici per tante aree dell'Emilia Romagna messe in ginocchio dall', ... Tante le imprese di tutta Italia che hanno accolto l'di aiuto in questo disastro che ...... Augusto Minzolini, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato dell'che ... Poi un: 'Bisognerebbe cercare le condizioni della massima unità per dare una risposta ...... ma sappiamo che non bastano per far fronte ai pesantissimi danni causati dall'che ha ... 'Serve - questo l'al Governo - uno sforzo di coesione, come è accaduto per il sisma. Per questo ...

Auto e motoveicoli danneggiati dall'alluvione, appello a diffidare di ... Comune di Lugo

Nell'agosto 2012, il dottor Arturo Frontali, medico faentino, avvisava l'Autorità di Bacino delle condizioni di incuria in cui versavano i fiumi. "Se piove sarà un disastro". In 11 anni, nessuno l'ha ...Nel novero delle possibili cause della tremenda alluvione in Emilia-Romagna Elly Schlein boccia il negazionismo sulla crisi climatica. La segretaria dem ne ha parlato con molta chiarezza al Festival d ...