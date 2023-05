Alluvione | la destra divisa su Bonaccini commissario alla ricostruzione | veto di Salvini

Una lite tra reazionari, con il veto di Salvini. In Emilia Romagna il centrodestra si è espresso compatto contro la nomina di Stefano Bonaccini a commissario per la ricostruzione dopo l'. Si è trattato solo di un voto contrario a una mozione del Pd in Consiglio regionale, ma manifesta il malumore montato anche a Roma nei giorni scorsi di fronte all'ipotesi che Palazzo Chigi ...... gli abbagli a'). Nel fondo spicca il Patto di Stabilità dell'Ue e la situazione economica ... A centro pagina troviamo il tema degli aiuti per le popolazioni colpite dall'(', ...- Sullo sfondo dell' emergenza in Emilia Romagna il nodo politico è chi sarà il Commissario per la ricostruzione post. Durante il consiglio regionale dell'Emilia - Romagna, il centrodestra ...

Alluvione Emilia-Romagna, stop a Bonaccini commissario. La destra vuole la ricostruzione la Repubblica

Il Pd ha sottolineato che come commissario in genere viene nominato un presidente di Regione, come dicono Zaia, Occhiuto, Toti.In Emilia Romagna il centrodestra si è espresso compatto contro la nomina di Stefano Bonaccini a commissario per la ricostruzione dopo l'alluvione. Ma a ...