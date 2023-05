Alluvione Emilia Romagna | rischio acque contaminate | “Usare guanti e stivali”

(Di giovedì 25 maggio 2023) (Adnkronos) – Per le popolazioni colpite dall’in“c’è una cosa da fare ora: evitare di esporre la cute al contatto con l’acqua, perché dobbiamo presumere che sia sporca, contaminata. Ma attenzione: non è un allarme sanitario”, perché “non abbiamo avuto casi di malattia e speriamo di non arrivarci. Siamo in una fase di pre-allerta” che impone di “adottare precauzioni di carattere igienico-sanitario”. Lo spiega Raffaella Angelini, direttrice del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl, in un’intervista a ‘Qn’. “Ho visto gente che camminava nell’acqua con gli infradito ed è stato ciò che mi ha indotto a diffondere raccomandazioni che possono sembrare banali, ma sono fondamentali”, assicura. “Per prima cosa – avverte – quando si lavora bisogna averee ...

Come è giusto che sia' E sul racconto che si sta facendo dell'inRomagna 'Ci sono dei legittimi dubbi sulla manutenzione del territorio in quelle zone, dubbi sulla possibilità che ...Sulla Zuppa di Porro si scrive: "A tutti loro suggeriremmo di guardarsi due minuti dell'intervista di Achille Occhetto a In onda dell'altra sera. Sul caso Roccella il ragionamento, e l'insegnamento, è ...... il centrodestra è contro Bonaccini In- Romagna il centrodestra si è espresso compatto contro la nomina di Stefano Bonaccini a Commissario per la ricostruzione dopo l'. Si è ...

Alluvione Emilia-Romagna, centrodestra vota contro Bonaccini commissario TGCOM

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday Lavazza sosterrà le popolazioni c ...Orogel ha messo gratuitamente a disposizione una cella frigorifera per ospitare i libri antichi che, per essere recuperati, devono essere surgelati ...