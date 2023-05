Alluvione Emilia Romagna | oggi Meloni con von der Leyen sorvola zone colpite

Leggi su italiasera

(Di giovedì 25 maggio 2023) (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Giorgiaaccoglierà a Bologna il presidente della Commissione Europea, Ursula von deraccompagnerà von der, durante il sorvolo in elicottero delledall’e insieme faranno un punto stampa con i giornalisti.successivamente rientrerà a Roma per una riunione del Consiglio dei ministri, prevista alle 18, in cui si dovranno prendere altre decisioni sulla gestione dell’emergenza nelledal maltempo. “Raccomandiamo ai cittadini dellealluvionate indi seguire le indicazioni e adottare i comportamenti suggeriti dal ...