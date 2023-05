Alluvione Emilia-Romagna | la conferenza stampa di Meloni e von der Leyen in diretta

(Di giovedì 25 maggio 2023) La presidente della Commissione europea, dopo aver sorvolato in elicottero i territori colpiti dall'accompagnata dalla premier e da Bonaccini, sta svolgendo un puntoall'aeroporto di Bologna. Nel pomeriggio nuovo Consiglio dei ministri per ulteriori misure sull'emergenza. Intanto bomba d'acqua nell'Avellinese: una vittima

Anche venerdì allerta rossa Anche venerdì 26 maggio vede confermata l'allerta rossa di Arpae e Protezione civile nelle zone colpite dall'in- Romagna. La pianura bolognese, la costa ...DIRETTA FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Economia- Romagna, le ripercussioni e i danni sul turismo: DATI Sulla riviera romagnola le presenze, a stagione, sono in ...La protesta non interesserà i servizi essenziali delle zone dell'Romagna colpite dall'. "Lo sciopero rappresenta un passaggio importante per la ripresa delle rivendicazioni dei ...

Alluvione in Emilia-Romagna, le impressionanti immagini alla foce del Lamone: così l’acqua fangosa… Il Fatto Quotidiano

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Il sostegno dell'Unione può essere in questa fase molto importante: noi nelle prossime settimane, fatta la stima complessiva dei danni dell'alluvione faremo ... der Leyen e il ...