Allerta temporali e frane nell’Alto Mugello | rischio esteso fino al 26 maggio

(Di giovedì 25 maggio 2023) La Sala operativa della Protezione civile regionale haa tutta la giornata di domani, venerdì 262023, il codice giallo peridrogeologico già in corso per l’alto

Confermate anche per venerdì 26 l'meteo rossa e arancione (per la parte collinare) nelle zone colpite dall'alluvione, tra ...sono previste precipitazioni sul territorio regionale ma i...Nuovameteo per rischiosul Comasco. E' stata diffusa dalla Protezione civile lombarda. Ecco le previsioni:PARMA -070/2023 valida dalle 00.00 del 25/05/2023 e fino alle 00.00 del 26 maggio 2023: criticità idrauliche, criticità idrogeologiche e. Per info e aggiornamenti in tempo reale: https://...

Maltempo, ancora instabilità in Toscana: allerta meteo per temporali forti PisaToday

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso fino a tutta la giornata di domani, venerdì 26 maggio 2023, il codice giallo per rischio idrogeologico già in corso per l’alto ...Ancora instabilità pomeridiana per oggi, giovedì, con rovesci e temporali sparsi, anche forti ... si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile ...