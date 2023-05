Allerta rossa nella pianura alluvionata | Von der Leyen in visita con Meloni

E'in parte delle zone alluvionate, soprattutto in pianura e lungo la costa, come si può vedere dal sito della Regione Emilia Romagna e sul sito della Protezione Civile. Si attendono ...La presidente della Commissione europea visiterà e sorvolerà i territori colpiti dall'alluvione accompagnata dalla premier Meloni e da Bonaccini. Nel pomeriggio nuovo Consiglio dei ministri per ...Nella regione sono ventitremila, ancora, gli sfollati mentre anche oggi è una giornata di, proprio per il pericolo frane e perché in Romagna soprattutto sono previsti temporali (...

Torna l'allerta rossa in Emilia-Romagna. Meloni nelle zone alluvionate insieme a von der Leyen AGI - Agenzia Italia

Per oggi è ancora confermata l'allerta rossa per criticità idraulica nelle aree maggiormente colpite dall'alluvione in E.Romagna: pianura bolognese e bassa collina, pianura e costa romagnola. Allerta ...Mentre per oggi è stata emanata la decima allerta rossa consecutiva, ieri c’è stata una bomba d’acqua anche nel modenese (a Pavullo), ma anche in provincia di Ancona è scesa la grandine. Nel bolognese ...