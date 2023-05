(Di giovedì 25 maggio 2023) Leggi Anche Elezioni comunali 2023, Meloni: 'Centrodestra conferma la sua forza' - Schlein: 'Noi avanziamo e la destra frena, è in difficoltà' Il centrodestra contro il M5s: disinforma Ma il ...

Tra l'altro, attacca Pittalis, 'tutto parte da una iniziativa dinella scorsa legislatura'. Il caso La vicenda parte da un ricorso, presentato dall'azzurro Andrea Gentile e riguardante un ...Ogni primavera ed autunno vivremo così in continuo stato die vigilanza. Assurdo, quindi, ...o ci ritroveremo tra qualche tempo con l'ennesimo disastro ambientale ed umano' - chiudono, Mvp ...Pd einsorgono'). Subito sotto troviamo invece la presentazione del parere dell'Ue su Pnrr e ...dalla Cina: a giugno milioni di contagi'), passando per la formazione ('Istituti tecnici, in ...

Allarme M5s sulle schede nulle: a rischio 13 collegi e 30 parlamentari tra cui Eugenia Roccella, Umberto Bossi TGCOM

Il M5s lancia l'allarme sulle ultime elezioni politiche: dopo oltre 8 mesi c'è la possibilità di un ribaltamento del risultato in almeno 13 collegi che hanno avuto un esito sul filo. I pentastellati ...Giunta per le elezioni, il M5s lancia l’allarme su un emendamento di Forza Italia. Il caso riguarda le nulle. Da Bossi a Roccella, ecco chi potrebbe perdere il posto.