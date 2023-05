Allagamenti nell’Avellinese | morto un 45enne trascinato via mentre era a bordo della sua auto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Un violento temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio sul territorio del comune di Forino, in provincia di Avellino, in particolare nella frazione Celzi dove si registrano forti. Sul posto stanno accorrendo le squadreProtezione civile locale e i vigili del Fuoco. Una persona è morta: si tratterebbe di un uomodal fiume d’acquaera asua. L’uomo, 45 anni, di Contrada, stava lavorando in un castagneto. I danni che si cominciano a contare sarebbero ingenti. La pianafrazione Celzi del piccolo comune di Forino (Avellino) è stata più volte colpita da. Si tratta di un territorio particolarmente esposto al dissesto idrogeologico, dove da decenni i cittadini invocano ...