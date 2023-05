Allagamenti a Brescia | sottopassi invasi dall’acqua in città A Rezzato le auto finiscono nel Naviglio – I video

(Di giovedì 25 maggio 2023) Continua l’ondata di forti piogge nel Nord Italia. Da ieri sera èla provincia più colpita. Nellalombarda i temporali sono iniziati intorno alle 17 di mercoledì 24 maggio. A Nave e Caino, due dei comuni al centro del nubifragio, sono scesi 78 millimetri di pioggia in appena due ore. Acinquesi sono allagati, con alcuni utenti sui social che hanno condivisodibus che si riempiono d’acqua al loro passaggio sotto il cavalcavia. A, un argine delGrande ha ceduto, facendo finire in acqua alcuneparcheggiate ma senza causare feriti. In mattinata le piogge si sono fermate e la provincia fa sapere che la situazione è sotto controllo. A questo punto, è ...

A Brescia, Caino, Pontevico, Castel Mella, Capriano del Colle il grosso delle precipitazioni si è verificato. In queste ore anche si sono registrati disagi e danni, ma fortunatamente non morti, dove il torrente Listrea è esondato in più punti creando problemi. "Le zone più colpite risultano Concesio, Caino, Nave e Rezzato. Piena solidarietà ai sindaci e alle collettività che hanno subìto i danni maggiori", fa sapere la provincia di Brescia.

Violenti temporali hanno colpito la Lombardia dove si sono registrati allagamenti e frane a Brescia per l'esondazione del fiume Oglio. La situazione ...Brescia, 25 maggio 2023 – Su Brescia stamani è tornato il sole. Oltre a dare un po’ di tepore, i suoi raggi rendono ancora più drammatici i danni provocati ieri dalla “bomba” d’acqua che ha provocato ...