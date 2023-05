Tribe Days , la seconda edizione è alle porte e la Casa de Biscione annuncia a tutti i suoi appassionati la possibilità di prendere parte, da protagonista, all'imperdibile evento. L'evento ...'Sono arrivato in F1 all'senza voci e poi con sorpresa di tutti sono stato annunciato dalla Ferrari. Da allora non c'è mai stato alcun dubbio perché ho un contratto a lungo termine con la ...Sono arrivato in F1 all'senza che ci fossero voci a riguardo e poi con sorpresa di tutti sono stato annunciato dalla Ferrari. Da allora non ci sono mai stati dubbi perché ho un contratto a ...

Alfa Romeo B-SUV 2024, a settembre sapremo tutto FormulaPassion.it

Alfa Romeo Tribe Days 2023, seconda edizione a Le Mans. Dal 30 Giugno al 2 Luglio ai circuiti di Montlhèry e di Le Mans durante “Le Mans Classic” ...La concept presentata nel 2000 dalla casa torinese aveva a bordo uno dei primi sistemi di guida automatica mai visti ...