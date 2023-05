Alexia dei Paesi Bassi | la “riserva” olandese

Leggi su dilei

(Di giovedì 25 maggio 2023)deisi è appena diplomata al prestigioso United World College of the Atlantic e già iniziano le prime supposizioni su quale sarà il futuro della secondogenita del re e della regina d’Olanda. La principessa si trova nella stessa posizione di Harry: la sorella più grande sarà regina e lei, che in comune con il duca di Sussex ha anche il colore rosso dei capelli, non sa se e quale ruolo ricoprirà in futuro alla corte. Il diploma alla Hogwarts degli hippy Dopo aver completato il quarto anno al Christelijk Gymnasium Sorghvliet dell’Aia nell’estate del 2021, la Principessaha proseguito gli studi secondari allo UWC Atlantic College di Llantwit Major in Galles, per due anni, conseguendo appunto il diploma a maggio 2023. Fonte: Getty ImagesIl castello di St Donat’s, sede ...