Alessio Cerci vittima di una rapina | la pistola era finta e l' ex calciatore è riuscito a scappare

(Di giovedì 25 maggio 2023) Solo tanto spavento per, exdella Roma, Fiorentina e Hellas Verona, che è statodi un tentativo didell'orologio ieri a Roma nella zona del quartiere San Paolo. ...

Solo tanto spavento per, ex calciatore della Roma, Fiorentina e Hellas Verona, che è stato vittima di un tentativo di rapina dell'orologio ieri a Roma nella zona del quartiere San Paolo. Il 35enne è stato ...commenta Attimi di paura pernella notte di mercoledì a Roma in zona Portuense. L'ex giocatore di Roma, Torino e Milan è stato avvicinato da due rapinatori che hanno tentato di derubarlo. I due hanno raggiunto il ...Protagonista, dal sangue freddo, della singolare disavventura è stato nella notte di mercoledì, a Roma,, 35 anni, già calciatore fra gli altri di Roma, Torino, Fiorentina, Verona, Atletico Madrid, oltre che di Genoa, Milan, Atalanta, Brescia, Pisa e Salernitana, e anche della Nazionale ...

Il calciatore Alessio Cerci minacciato con una pistola dai rapinatori al Portuense. L'arma è finta e lui se ne va Corriere Roma

Tentativo di rapina sventato dallo stesso Alessio Cerci. Come riporta il Corriere della Sera, la notte scorsa l’ex calciatore anche della Fiorentina, mentre camminava in una strada di ...Alessio Cerci è stato avvicinato da due uomini che gli hanno intimato di cedere l'orologio sotto la minaccia di una pistola. Il calciatore si è reso conto però che l'arma era finta ed è riuscito a sca ...