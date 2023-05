Alessandro si tatua il nome della figlia | ma c’è un errore | lo hanno notato tutti

Leggi su tvzap

(Di giovedì 25 maggio 2023) Personaggi Tv.Basciano si è fatto fare unggio con ildi sua. È così che l’ex concorrente del GF Vip ha deciso di celebrare la nascitasua bimba. Sophie Codegoni ha dato alla luce Celine Blue lo scorso 12 maggio 2023. Basciano ha ammesso che è stato emozionante vedere per la prima volta la sua bambina. L’ex volto di Uomini e Donne, è già padre di Nicolò, nato nel 2016 dalla relazione con Clementina Deriu, moe influencer con cui Basciano è stato fidanzato per ben sei anni. L’anno scorsoha incontrato Sophie nella casa del GF Vip e da allora i due non si sono più separati. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e Donne”, Ida Platano triste sui social: c’entraVicinanza Leggi ...