Alessandro Basciano si tatua il nome della figlia ma i fan criticano è scritto male

, ex concorrente del GF VIP 7 e corteggiatore a Uomini e Donne, ha rivelato tramite Instagram di essersi fatto un nuovo tatuaggio per la sua figlia Céline Blue, avuta dall'unione ...si è tatuato il nome della figlia sul petto. "Céline Blue" , scritto, però, tutto attaccato: errore o scelta stilistica Ecco in dettaglio cosa si dice sui social.si ...Cecilia Rodriguez al Festival di Cannes, e i fan la prendono in giro: 'Scusa ma tu che film hai fatto' Sophie Codegoni,si tatua il nome della figlia. Ma i fan se la ridono: 'È ...

Sophie Codegoni, Alessandro Basciano si tatua il nome della figlia. Ma i fan se la ridono: «È scritto male...» leggo.it

LEGGI ANCHE > Alessandro Basciano si tatua il nome della figlia ma è sbagliato: lo scatto Myss Keta Elodie: "Mi ha insegnato a fare l'amatriciana" "La Milano di sushi & coca magari è cambiata nella ...Alessandro Basciano ha deciso di dedicare alla sua secondogenita un tatuaggio: tuttavia alcuni hanno notato un errore ...