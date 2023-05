Alberto Genovese resterà in carcere

(Di giovedì 25 maggio 2023) Hanno rinviato il procedimento ad un'altra udienza, in attesa di acquisire ulteriori documenti necessari, i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano chiamati a decidere sull'istanza di affidamento terapeutico in una comunità presentata dalla difesa di, l'ex imprenditore...

Estratto dell'articolo Gianluigi Nuzzi per 'la Stampa'[…], l'enfant prodige delle start up condannato a 8 anni e 4 mesi di galera per aver abusato di Aurelia, studentessa e modella appena maggiorenne, e di ...Federica Panicucci ha aperto la seconda parte del suo rotocalco mattutino in onda tutti i giorni su Canale 5 parlando di, che nel periodo dei domiciliari ha deciso di convolare a nozze. Finito questo blocco la collega di Francesco Vecchi è tornata ad occuparsi del caso legato alla presunta veggente ...... formata da Roberto Angelini, chitarra acustica e chitarra elettrica,Bianco, chitarra e ...ancora più emozionanti " ha raccontato il cantautore prima di salire sul palco del teatro- ...

Procura generale, 'Alberto Genovese può uscire dal carcere' Agenzia ANSA

La decisione da parte del Tribunale di Sorveglianza sull'affidamento terapeutico di Alberto Genovese in una comunità, con conseguente uscita dal carcere di Bollate, è stata rinviata a un'altra udienza ...Come riferisce l'ANSA, hanno rinviato il procedimento ad un'altra udienza, in attesa di acquisire ulteriori documenti necessari, i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano chiamati a decidere s ...