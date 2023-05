Al via l’Electric Tour 2023 | il viaggio del Volvo FH Electric

(Di giovedì 25 maggio 2023) (Adnkronos) – Diciassette tappe a partire da quella del 24 maggio nell’Headquarter diTrucks Italia: prende il via, illungo la penisola delFH, la versione 100% elettrica del veicolo iconico diTrucks. Diciassette tappe presso le concessionarie di proprietà ed indipendenti per vedere da vicino l’innovazione tecnologica dei veicoli elettrici. L’iconico veicolo diTrucks 100% elettrico conserva le prestazioni di sempre: 490 kW (666 CV) di potenza continua, sei batterie da 600V – 540 kWh totali, freno motore rigenerativo per un’autonomia fino a 300 km. Oltre a totale assenza di emissioni allo scarico. Chi lo desidera, può prenotare un test drive presso il ...

