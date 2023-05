Al Gemelli di Roma prima gastroscopia al mondo “senza tubo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Qualcosa che sembrava impensabile fino a qualche anno fa. E invece è già realtà. Per lavolta aluna “” sarà utilizzata, al di fuori della Cina dove è stata inventata, al Policlinicodi, nel corso del congresso EndoLive in corso fino al 26 maggio. NaviCam* Stomach System è lapiattaforma robotica che consente la visualizzazione dello stomaco attraverso una videocapsula in grado di riconoscere le lesioni di stomaco e duodeno grazie all’intelligenza artificiale. “La videocapsula è utilizzata da anni per lo studio dell’intestino tenue – spiega il professor Cristiano Spada, direttore della Uoc Endoscopia digestiva chirurgica della Fondazione Policlinico universitarioIrccs e ...