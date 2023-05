Al Canottieri Napoli weekend di bridge con il Memorial Pietro Forquet

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 maggio 2023) Sabato 27 e domenica 28 maggio, al Circoloè in programma ildi Brigde. Il torneo nazionale vedrà approdare al Molosiglio “bridgisti” da ogni parte d’Italia. Il torneo si svolge sotto l’egida della Figb. Il torneo, organizzato dal consigliere aldel Circolo, Raffaele Ricciardi, è diviso in due momenti: si inizia Sabato 27 maggio con la competizione a squadre si prosegue domenica 28 maggio con la competizione a coppie.è stato uno dei più famosi protagonisti del, componente di quel Blue Team che, con 15 titoli mondiali vinti, ha dominato per lungo tempo la scena mondiale della disciplina, giocò con Eugenio Chiaradia, Guglielmo ...