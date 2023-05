Al Bano contro Damiano per la foto nudo in cui fuma uno spinello | “Io preferisco mostrare una realtà diversa”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Alper lain cuiunoAlsi scagliail cantante dei ManeskinDavid, che qualche giorno fa aveva pubblicato sui social unadi lui, completamente, mentreva uno. “Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea” ha commentato Alche di recente aveva rivelato che il suo matrimonio con Romina Power era finito a causa della marijuana. Secondo il cantante “dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo. Ognuno della sua vita può fare quello che vuole però è un ...

Al Bano contro Damiano dei Maneskin «Nudo con una canna È proselitismo della distruzione» Corriere della Sera

