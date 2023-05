Al Bano Carrisi contro Damiano dei Maneskin dopo la foto con lo spinello

Romina Power e Albanosi separarono nel 1999, il divorzio arrivò qualche anno dopo. Ale Romina, "il divorzio più sanguinoso": la confessione choc della Bernardini de PaceAlbano, per festeggiare i suoi 80 anni , è riuscito a radunare sul palco dell'Arena di Verona ... In una intervista a Famiglia Cristiana Alha parlato della scomparsa di Ylenia : 'Io credo ...Alha espresso il suo parere contro una foto pubblicata nei giorni scorsi da Damiano David dei Maneskin sui social. Per celebrare la fine del suo tour, Damiano David si è mostrato ...

"Al Bano - 4 volte 20", stasera in tv: ospiti, scaletta e Romina Power Today.it

Albano Carrisi ha duramente criticato la foto di Damiano David, cantante dei Maneskin, in cui si mostra senza veli sul letto con in mano una canna. L’artista di Cellino San Marco ha affidato il suo ...Non si può piacere a tutti e ad Al Bano, certe cose proprio non piacciono. Non si nasconde dietro a un no comment, anzi. Il cantante di Cellino San Marco risponde alle domande, anche a quelle più scom ...