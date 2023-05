Agile vademecum per aspiranti tessitori di nuove narrazioni egemoniche

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 maggio 2023) Non avendo potuto evitare il termine «egemonia» nel titolo, giuro solennemente di risparmiare al lettore, perlomeno, ogni dissertazione storico-lessicale sulla genealogia del concetto, dalla guerra del Peloponneso ai Quaderni del carcere, passando per Marx, le masse, la lotta di classe, gli studi gramsciani, e vado subito al pratico. Perché, al di là delle questioni teoriche su cui pure ci sarebbe qualcosa da eccepire, in tutto questo ricorrente dibattito sulle aspirazionidella destra post-missina è proprio l’aspetto pratico che mi pare il più gravemente sottovalutato. Il fatto è che l’egemonia è un po’ come il senso dell’umorismo: non si può autocertificare e non si dovrebbe nemmeno preannunciare, men che meno spiegare. È tale se funziona da sé. Trattandosi, in sostanza, della capacità di imporre agli stessi avversari le proprie categorie, il proprio ...