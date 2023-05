AEW | L’House of Black e Orange Cassidy hanno difeso le loro cinture? Ecco come sono andati i title-match di Dynamite

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 25 maggio 2023) La House ofedbrillantemente superato gli ultimi ostacoli prima di Double or Nothing, difendendo con successo rispettivamente i Trios Championship e l’International Championship dall’assalto di AR Fox, Metalik e Blake Christian da una parte e di Kyle Fletcher degli Aussie Open dall’altra. Andiamo a vederegli incontri. Opener a grande ritmo:mantiene contro Fletcher, lui e Davis posconsolarsi con il contratto L’International Championship continua la sua marcia da “fighting champion” e batte anche Kyle Fletcher in un opener ricco di azione e ritmo. L’incontro sembra volgere più volte a termine a favore dello sfidante, neo acquisto della AEW insieme al convalescente ...